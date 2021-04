Defensie past legeroefening in Oost en West-Vlaanderen aan na misgelopen actie en brand in natuurdomein

De grote legeractie in Oost en West-Vlaanderen zal 12 dagen duren. Er wordt nu grondig onderzocht of de geplande oefeningen met rook nodig blijven. "Elke dag is er overleg en bekijken we de acties die eraan komen. Als de rook niet noodzakelijk is, laten we die weg", zegt Godefritis. "Waar we wél oefenrook gebruiken gaan we de bevolking ook extra informeren."