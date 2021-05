Dief ramt meer dan tien wagens in Roesbrugge

De achtervolging begon aan een landbouwbedrijf in de Sint-Sixtusstraat in Poperinge. Daar stal de dief een zwarte Volvo XC-60 met nieuwe veetrailer. Een buurtbewoner zette de achtervolging in. De dief dreef de snelheid op richting Roesbrugge en het aangrenzende dorp Beveren-aan-de-IJzer in Alveringem. In de smalle Professor Rubbrecht- en Bergenstraat reed hij meer dan tien wagens aan. “Onze twee wagens deelden in de brokken”, vertellen Patrick Gunst en Wendy Vande Casteele, die vlakbij de horecazaak "Christen Volkshuis" uitbaten in Roesbrugge. “Het bleef beperkt tot blikschade, maar wat als er op dat moment een kind de straat overstak?”

Ook de wagen van de broer van Mario Bourgeois raakte beschadigd. “Ik zette met een buurtbewoner de achtervolging in tot aan de Bergenstraat in Beveren-aan-de-IJzer, waar de dief plots geblokkeerd stond tegen een tractor die vanuit de andere richting kwam. De dief reed enkele meters achteruit en duwde dan in volle vaart een reeks geparkeerde wagens opzij om langs de tractor te komen.”

lees voort onder foto