Disneyland al bijna half jaar dicht en dat weegt op park zelf en de omgeving: "Sinds sluiting is situatie rampzalig"

"Bij het treinstation tegenover het pretpark is een winkeltje met snoep, kranten en allerlei dingen om te eten, maar ook hier zijn er bijna geen klanten", legt de correspondent uit. Volgens de winkelier komen hier normaal tot 2.000 klanten per dag, nu is het station verlaten. "Sinds de sluiting van het pretpark is de situatie rampzalig", zegt de winkelier.

Ook de taxichauffeur op zijn standplaats bij het station is quasi-werkloos. "Ik heb nu een of twee klanten per dag", zegt de taxichauffeur. Tijdelijk vanaf een andere standplaats werken kan hij niet. "Deze plaats is mij toegewezen. Ik kan nergens anders heen."

Het Disneyhotel Newport Bay Club dient voorlopig als vaccinatiecentrum, lees voort onder de foto: