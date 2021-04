Dj-set in leeg zwembad: "Afscheid nemen voor het wordt afgebroken"

Die opnames zijn afgelopen weekend gebeurd en zien er veelbelovend uit zegt Jonas. "Het was vreemd want ik had het zwembad nog nooit leeg gezien. En hoewel er geen publiek was, voelde ik me heel zenuwachtig. Er stonden drie camera's op mijn gezicht, en dat was best intimiderend. Als de livestream op 1 mei wordt uigezonden, ga je me echt zien trillen bij de eerste plaat (lacht). Gelukkig heb ik intussen de beelden gezien. We hebben vooral met drones gefilmd en dat is echt indrukwekkend."

Het resultaat van de dj-set in een leeg Landens zwembad kan je op zaterdag 1 mei zien van 16 tot 17 uur op de Facebook-pagina van Dj Jonas. Het zal meteen één van de laatste archiefbeelden worden want in 2023 zal het zwembad afgebroken worden.