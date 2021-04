Dossier-El Kaouakibi: stad Antwerpen wil geen geld meer geven aan Let's Go Urban

De timing van de beslissing van de stad is hoe dan ook opvallend. Morgen wordt in de ondernemingrechtbank van Tongeren beslist over het verdere lot van bewindvoerster Annemie Moens.



Zoals bekend willen de advocaten van Sihame El Kaouakibi haar weg. De advocaten van de raad van bestuur - die de hele procedure opstartten omdat ze vonden dat El Kaouakibi niet transparant was over de boekhouding - willen dat Moens nog zes maanden aanblijft.



Maar wat gebeurt er als Moens verdwijnt bij LGU? Dat is voorlopig nog onduidelijk. Wie moet dan op de korte termijn de werking leiden? En als ze wel blijft, met welk mandaat en bevoegdheid is dat dan? Een optie is dat ze een andere opdracht kijkt: nagaan of LGU nog levensvatbaar is. Als dat niet het geval is, rest weinig meer dan een faillissement van de huidige vzw.