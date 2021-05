Een op de vier bushaltes in Limburg verdwijnt. "Er stappen maar één tot twee mensen op per dag'

Een heel ander geluid is er te horen bij Sven Lieten, de voorzitter van de Limburgse vervoersregio. Hij garandeert dat reizigers die een halte vlakbij zien verdwijnen beroep zullen kunnen doen op een flexbus en dat het ticket ook voor aansluitende busverbindingen kan gebruikt worden. Dat een kwart van de haltes geschrapt wordt, betwist hij niet. "Maar het gaat om haltes die nauwelijks gebruikt worden en waar maar enkele mensen per dag of zelfs per maand opstappen. We willen in de toekomst investeren in degelijke haltes die voor iedereen toegankelijk zijn. Als we alle haltes moeten behouden en aanpassen zijn we nog twintig jaar bezig."