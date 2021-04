Eerste ooievaarsjong van 2021 geboren in het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist

Over het algemeen hebben de vogeltjes, die eerst uitkomen, meer overlevingskans dan de ooievaars die pas later uit het ei komen. Er zijn dit jaar 12 ooievaarsnesten in het Zwin Natuurpark met 3 à 5 eieren per nest. Uiteindelijk zullen gemiddeld 1 à 2 jongen per nest overleven en uitvliegen. "Na een paar weken laten de kleintjes zich meer en meer zien. Dan komen ze even van onder de vleugels van de ouders piepen", vertelt De Wasch. Het nest (links) kan je ook bekijken op de livestreambeelden via het Youtubekanaal van het Zwin Natuurpark.