Eerste schepen van Blankenberge op non-actief gezet door het college van burgemeester en schepenen

Eerste schepen Jurgen Content (Vooruit) verliest voor de tweede keer in zijn carrière zijn bevoegdheden. Hij is mogelijk betrokken in het onderzoek rond de prijsafspraken met de Blankenbergse strandbars begin 2020. Content zou de bieding mee gestuurd en getipt hebben. Dat blijkt uit verschillende verhoren.

De schepen ontkent dat hij de biedingen voor de strandbars heeft beïnvloed. "Ik werd één keer verhoord in dat onderzoek en ben niet officieel in verdenking gesteld. Ik ontken dan ook alle betrokkenheid. Deze zet toont nog een keer hoe burgemeester Dumery in elkaar zit: dit is natrappen en kleingeestig. Een meerderheid in de gemeenteraad is er niet meer, want wij hebben het vertrouwen gisteren opgezegd. Nu moet de komende weken blijken hoe het verder moet”, vertelt Content.

Burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) wacht de resultaten van het onderzoek af voor er verdere beslissingen genomen worden. "We geven hem het voordeel van de twijfel en we wensen sereen het onderzoek af te wachten voor we uitspraken doen. We benadrukken dat we de samenwerking met de coalitiepartner Vooruit in een goeie verstandhouding willen verderzetten", zegt burgemeester Dumery.