Kinderen aan de macht in nieuwe speelbos Driegoten in Hamme: "Ze kunnen hier vrijuit ravotten"

In het speelbos ligt de nadruk bewust op verbeelding en creativiteit. Ann Sels van het Regionaal Landschap Schelde-Durme en experte in speelnatuur, liet de grote speelhuizen en klimrekken achterwege : “In plaats van de klassieke speeltoestellen vinden kinderen in Driegoten ruimte om zelf hun spel in te vullen. Denk maar aan open plekken, kuilen en materialen om kampen mee te bouwen”, legt Sels uit. Je mag ook de paden verlaten, in tegenstelling tot andere bossen waar dat vaak verboden is.