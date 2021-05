Hasselt krijgt eerste en grootste digitale arena op vasteland

Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme, maakt van toekomstbestendig congrestoerisme een speerpunt. “Het congrestoerisme maakt in Vlaanderen ongeveer 20 procent van de bezoeken uit. Investeren in de Corda Arena maakt het mogelijk om het congrestoerisme in onze provincie en bij uitbreiding gangs Vlaanderen verder op te krikken. We moeten in dit soort projecten durven investeren om te kunnen meespelen op wereldniveau."