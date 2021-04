Duitsers moeten de fiets op, maar zal dat lukken in het land van Mercedes, Porsche en BMW? 

Op veel plekken in Duitsland is fietsen inderdaad levensgevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken, dat is ook een belangrijke reden waarom de overheid komt met haar fietsverkeersplan.

"Er is een fietsatlas gemaakt waarin gebruikers aangeven hoe veilig hun stad of gemeente is", zegt Wiebke Pittlik. "Maar dat is een grote rode kaart, met af en toe een groene stip. Zo'n uitzondering is bijvoorbeeld Münster, een echte fietsstad. Heel het Münsterland is redelijk fietsvriendelijk. Ook in het Ruhrgebied zijn er initiatieven om fietssnelwegen uit te bouwen.