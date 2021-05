Iconisch vliegtuig C-130 definitief verhuisd van Melsbroek naar Bevekom: "Het is een beetje als een kind dat afgepakt wordt"

Ook burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA) vindt dat het toestel in zijn gemeente had moeten blijven. "Meer dan 50 jaar heeft het boven ons dorp zitten ronken en door een politiek spel is het vliegtuig nu uit zijn geboortedorp weggerukt. Het is als een kind dat afgenomen wordt van zijn ouders", vertelt Ryon aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Mensen vragen me hoe dat het mogelijk is dat het vliegtuig weg is. "De C-130 hoort bij ons dorp", zeggen ze dan. Dit is de eerste keer in 8 jaar tijd dat ik me machteloos voel als burgemeester."

Ryon vertrouwt er niet op dat het vliegtuig goed onderhouden zal worden in Bevekom. "Als ik het toestel ga opzoeken in Bevekom, is het eerder om te controleren of ze het vliegtuig goed verzorgen, maar ik betwijfel dat. Alleen in Melsbroek zijn er mensen die gespecialiseerd zijn in het onderhoud van de C-130." Dat zegt ook Jacques Lousberg, voorzitter van vzw Dakota, die zich inzet voor het behoud van de geschiedenis en de tradities van het Belgische militaire luchttransport. "De mensen die het vliegtuig in Melsbroek zouden onderhouden, hebben jarenlang gewerkt met dat vliegtuig. Ze kennen het letterlijk van binnen en van buiten. Zij kunnen het beter onderhouden en kunnen ook veel beter uitleg geven aan bezoekers."