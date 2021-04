Iraanse minister Javad Zarif uit kritiek op Revolutionaire Garde: "Sleurde Iran in de Syrische oorlog"

Minister Zarif is een diplomaat en let doorgaans op zijn woorden. Niet zo in dit interview van drie uur lang, waarin Zarif zelf zegt dat zijn woorden de volgende jaren niet publiek gemaakt zullen worden. Dat is nu wel zo, want de audiotape is doorgestuurd naar westerse media zoals de Britse omroep BBC. Iran is woedend, maar ontkent niet dat de tape echt is.