Justine uit Westkerke loopt marathon voor reumapatiënten: "Als ik loop, denk ik niet aan de pijn"

Met haar opvallende sportieve prestatie wil Justine geld inzamelen voor de organisatie "Hand in Hand, samen tegen reuma". Dat is een organisatie die onderzoek naar de gewrichtsziekte financiert en mensen wil informeren over reuma. "Wetenschappelijk onderzoek blijft belangrijk om de levenskwaliteit van mensen, die deze pijnlijke ziekte hebben, te verbeteren. Ik zoek dus sponsors om dit onderzoek mee te ondersteunen."

Mensen die Justine willen volgen of ondersteunen kunnen terecht op haar Facebookpagina 'Viennes marathon tegen Reuma'. De opbrengst van de actie gaat integraal naar de organsiatie FWRO. Dat is het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek.

Justine wil dit najaar de marathon in New York of Valencia lopen, maar alles hangt uiteraard af van de coronamaatregelen.