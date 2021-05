"Kans op grote natuurbrand zoals in Brecht minder groot in Limburg", zeggen defensie en Natuur en Bos

Op het schietveld brandde in Oudsbergen in 2011 zo'n 200 hectare heide af. De natuur heeft zich daar goed hersteld, gaat Thijs verder. "We hebben dat verwoeste deel toen meteen omheind en er schapen op laten grazen. Want na zo'n brand kiemen er veel grassen, veel meer dan heideplanten." Ook de dieren hebben hun weg teruggevonden. "Dat zijn dan soorten zoals bijvoorbeeld de gladde slang en de graspiepers, ze zijn vanuit de nabijgelegen gebieden teruggekeerd naar het gebied dat verwoest werd."