Kappers mogen weer open: "Ik denk dat we beter gewacht hadden tot er wat meer mensen gevaccineerd waren"

Na vier weken mogen de kappers, schoonheidssalons en tatoeëerders voor een tweede keer heropenen en de winkels moeten niet meer werken op afspraak. Kapper Bart Maes uit Zonhoven opende de vorige keer, in februari zijn nieuwe kapperszaak. De telefoon stond toen roodgloeiend, maar deze keer valt die stormloop best wel mee. "De vorige keer had de lockdown veel langer geduurd en was er echt een grote overrompeling. Nu staat de agenda ook goed vol, maar het is niet zo druk als toen", vertelt Maes.