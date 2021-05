Kleuterschool in Menen dicht door corona-uitbraak: "60 kleuters moeten in quarantaine"

Het eerste en tweede leerjaar van basisschool Binnenhof in Menen blijft voorlopig wel open. Al volgen ze de situatie op de voet op: "Verschillende kleuters hebben ook broertjes of zusjes in de lagere school. We hopen dat we in die afdeling binnenkort ook geen problemen hebben", vertelt Tarras.

Ook de vrije basisschol Blijdhove in Menen, iets verderop, wacht de situatie gespannen af. De school werd in maart zwaar getroffen door corona en moest toen enkele weken dicht. Nogal wat kleuters van Koekuit hebben broertjes of zusjes die naar school gaan in Blijdhove. Er zijn daar voorlopig geen besmettingen, maar de directie van de scholengroep volgt de situatie nauwgezet op.