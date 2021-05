Knokke-Heist is de allerduurste gemeente van het land om een huis te kopen: "Reken zeker op 675.000 euro"

Als je in Knokke een huis wil kopen, moet je rekening houden met een mediaanprijs van 675.000 euro. De mediaanprijs is de prijs waarbij 50 procent van de verkochte huizen goedkoper zijn en 50 procent duurder. Het gaat om zowel alleenstaande huizen, rijwoningen als halfopen bebouwingen. Knokke-Heist stond in 2018 ook al eens bovenaan de lijst, met een mediaanprijs van 530.000 euro. In 2019 was Knokke-Heist de tweede duurste gemeente, maar toen lag de prijs wel een stuk lager, namelijk 510.000 euro.