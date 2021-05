Leuvense Kunstroute in etalages van handelszaken: “Win-winsituatie”

Eén van de deelnemende kunstenaars is David Speybrouck, ook hij ziet het voordeel van deze alternatieve Kunstroute: “Het is voor kunstenaars niet makkelijk om naar buiten te komen met de kunstwerken en die te “vermarkten”. Mensen die de tour doen ontdekken op die manier ook nieuwe winkels in Leuven. Het is een beetje een ontdekkingstocht voor de kunst maar evengoed voor de zelfstandigen in Leuven.”

Wie zelf op ontdekkingstocht wil, de Kunstroute loopt van 25 april tot en met 9 mei. Wie de volledige tocht aflegt, brengt een bezoek aan 32 etalages in het stadscentrum en bewondert er zo het werk van evenveel Leuvense kunstenaars. Meer informatie vind je hier.