Lieteberg in Zutendaal wil zich met museum en natuurbeleving op biodiversiteit richten

Zutendaal ligt in een overgangsgebied tussen Kempen en Haspengouw. Volgens schepen van toerisme Dirk Smits (ZVP) een ideale plek om zich op die biodiversiteit te richten: "We willen de bezoekers een mooi museum aanbieden, gecombineerd met de mogelijkheid om de natuur in te trekken. We zitten hier met de Hesselsberg, de beekvallei, in het overgangsgebied Kempen en Haspengouw en de natuur is hier heel mooi", zegt Smits. "Limburgs Landschap is hier actief, en de bedoeling is dat zij er de volgende jaren 50 hectare kunnen verwerven, ook natuur die dan kan opengesteld worden aan de bezoeker."

Vlaams minister voor omgeving en toerisme Zuhal Demir (N-VA) is vanmorgen komen luisteren naar de plannen, ze gaat met de gemeente bekijken hoe en welke middelen hiervoor ingezet kunnen worden.