"Onderhandelingen over nieuw loonakkoord compleet geblokkeerd"

"Op dit moment is het compleet geblokkeerd", zegt Ulens, die "een duidelijk signaal" wil geven. Een maand geleden was er een algemene staking nadat het loonoverleg was afgesprongen. Op dit moment is er nog niet gesproken over nieuwe acties, zegt Ulens.

De regering heeft de sociale partners tijd gegeven tot 1 mei om een akkoord te bereiken. "De standpunten liggen heel ver uit elkaar. Dan is het moeilijk om te blijven onderhandelen. Maar we zijn nog niet aan 1 mei."