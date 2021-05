Meerkampster Noor Vidts is nieuwe stadsambassadeur van Vilvoorde

Noor Vidts is 24 jaar en geboren en getogen in Vilvoorde. Ze is één van de toptalenten aangesloten bij de Vilvoordse Atletiekclub. Dit jaar behaalde ze nog een zilveren medaille op het Europees kampioenschap in de zaal, in de discipline vijfkamp. Ze gaat ook naar de Olympische Spelen in Tokio. Vandaag kreeg ze op het stadhuis van Vilvoorde officieel de titel van nieuwe stadsambassadeur.