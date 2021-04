Merchtem geeft premie om winkels beter toegankelijk te maken voor andersvaliden: "Kleine ingrepen die veel betekenen"

Gemeenteraadslid Francis Wijns (Pro Merchtem) ondervindt als rolstoelgebruiker elke dag moeilijkheden als hij gaat winkelen. In veel winkels geraakt hij met zijn rolstoel gewoon niet binnen. "Alleen bij de apotheker of in de warenhuizen geraak ik zonder probleem binnen. Maar op andere plaatsen is de toestand vaak schrijnend", zegt Wijns. Op zijn vraag werkte het gemeentebestuur een subsidiereglement uit om winkels beter toegankelijk te maken.