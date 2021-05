Leerlingen van Spes Nostra in Heule mogen nog niet terug naar school na brand in kapel en klooster

Vorige dinsdag brandde de kapel van het klooster in Heule bij Kortrijk volledig uit. De school zelf bleef gelukking gespaard. Sindsdien schakelde Spes Nostra, vlak naast het klooster, over op afstandsonderwijs. Maar ook vandaag kunnen de 940 leerlingen nog geen fysieke lessen volgen. De school laat alle leerlingen wel zoveel mogelijk afstandsles volgen.

Voor directeur Frederik Tack van Spes Nostra is de veiligheid van de leerlingen de belangrijkste prioriteit. "Wij gaan als school voor een nulrisico. Vorige week vreesden we dat er met de brand asbest was vrijgekomen. Stad Kortrijk had toen een expert uit Antwerpen aangesteld, die alle testen deed. Gelukkig is er geen asbest gevonden. Maar met de opruimingswerken, die deze week gebeuren, willen wij absoluut zeker zijn dat er eventueel door de wind niets op de speelplaats kan terechtkomen. We gaan nog even afwachten tot we het signaal krijgen dat alles 100 procent veilig is", zegt Frederik Tack.

De school blijft vandaag dus nog gesloten. Als er zeker geen asbest vrijkomt, kunnen de leerlingen hopelijk deze week naar school terugkeren. De kinderen van de lagere school iets verderop, konden vorige week al terugkeren.