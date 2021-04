Milieuorganisaties bezorgd over vervuilde Oosterweelgrond Linkeroever, Lantis neemt maatregelen

"PFOS zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die gebruikt worden om textiel en tapijten water-, vet- en vuilafstondend te maken. Ze worden ook gebruikt om teflon en plakband te maken", legt toxicoloog Jan Tytgat uit. "OVAM heeft bevestigd dat er inderdaad verhoogde concentraties PFOS zijn teruggevonden in de grond en in het water in de buurt van het bedrijf 3M. Die stoffen zijn heel moeilijk afbreekbaar. Als je dat in je bloed of in je lever krijgt, dan duurt het tientallen jaren vooraleer het volledig uit je lichaam is. Je gaat er niet meteen van doodvallen, maar als je dagelijks een te hoge concentratie binnen krijgt, zal de hormoonbalans verstoord raken. Ook verhoogde cholesterol, groeistoornissen en een verhoogd risico op kanker."