De C-130, het werkpaard van het Belgische leger, gaat dit jaar met pensioen. De toestellen zijn al bijna 50 jaar in dienst en daarvan zijn er nog zes in gebruik. Ze worden vervangen door de krachtigere en grotere A400M. Vandaag steeg één van de vliegtuigen voor de laatste keer op. Het krijgt een plek in het luchtvaartmuseum op de legerbasis in Bevekom.