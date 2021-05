Minister Crevits maakt 75 miljoen vrij voor kledingwinkels: "Helft minder verkocht tijdens de voorbije maand"

Niet alleen de Mode Unie en de winkeliers zijn blij dat de winkels gewoon weer open kunnen, ook heel wat shoppers in de Kortrijkse winkelstraten waren dat. "Sinds nieuwjaar zijn we niet meer komen shoppen en het is de eerste keer dat we terugkeren. Het is veel beter zonder afspraak. We zijn naar de markt geweest en kijken even wat er in de vitrines hangt. In deze winkel komen we vaak langs, maar die was veel gesloten en mijn man moet altijd advies hebben, dus dat is wel beter nu. Nu nog een terrasje en alles komt goed."