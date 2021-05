Na drie weken rijden de treinen in Limburg opnieuw volgens het boekje

Spoorwegbeheerder Infrabel wilde zoveel mogelijk werken combineren om zo de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Zo werd onder meer de bocht van de spoorlijn naar Diest rechtgetrokken en het tweede spoor over het Albertkanaal in Kuringen voltooid. Ook richting Zonhoven en Genk waren er werken en was er geen treinverkeer mogelijk.

Gisteravond kon Infrabel alle geplande werken op tijd afronden. Sinds vanmorgen rijden alle treinen tussen Hasselt, Genk, Diest en Zonhoven opnieuw normaal en zijn er geen vervangbussen meer nodig. Volgens Frédéric Petit komen de werken de Limburgse reiziger ten goede. "De investeringen waren nodig omdat op heel wat plaatsen de infrastructuur verouderd was. Zo zullen treinen op termijn het station van Hasselt vlotter kunnen binnen- en buitenrijden. Goederen- en reizigerstreinen zullen van elkaar gescheiden worden".

De werken maken deel uit van een groter masterplan voor het Limburgs spoorverkeer. In april volgend jaar zullen er opnieuw grote werken worden uitgevoerd in de buurt van Hasselt.