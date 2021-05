Na grote brand natuurgebied Brecht, Natuurpunt: "Oorspronkelijke heidevegetatie herstellen om branden te voorkomen"

Natuurpunt wil dat de oorspronkelijke heidevegetatie in het natuurgebied Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel hersteld wordt. Bij de grote brand die afgelopen vrijdag uitbrak na schietoefeningen, brandde zo'n 570 hectare natuurgebied af. "Zulke grote branden zijn almaar vaker mogelijk omdat er veel meer gras, meer specifiek "pijpestro', groeit op de heide dan vroeger. Dat gras vat snel vuur in droge periodes", zegt Natuurpunt.