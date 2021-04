Nog niet duidelijk hoeveel hectare natuurgebied is verwoest in Brecht: "Twee methodes om dat in kaart te brengen"

Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel hectare natuurgebied precies in de vlammen is opgegaan na de grote brand van de afgelopen dagen in het militair domein in Brecht. Er worden twee methodes gebruikt om dat op te meten: ploegen van Natuur en Bos gaan met gps-toestellen ter plaatse en er wordt ook gemeten via satellieten. Intussen blijft de brandweer patrouilleren uit angst voor heropflakkeringen.