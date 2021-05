Ook schepenambten verdeeld in “onbestuurbaar” Machelen

Vorige week bevestigde minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de onbestuurbaarheid van Machelen. De coalitie van CD&V, N-VA en Open VLD werd opgedoekt, maar al snel was een nieuwe coalitie in de maak. Afgelopen vrijdag bevestigde oud-burgemeester Jean-Pierre De Groef (Vooruit) dat hij vanaf volgend jaar opnieuw burgemeester wordt én dat er dus een coalitie is tussen Vooruit-Spirit-Groen en N-VA. Tot eind van dit jaar draagt Steve Claeys (N-VA) de burgemeesterssjerp.