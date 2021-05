Opnieuw naar de kapper of schoonheidssalon: "Hele maand mei al vol"

Voor veel kappers en schoonheidsspecialisten is het een heuglijke dag, want na enkele weken sluiting mogen ze vanaf vandaag weer opengaan. Lut Lintermans heeft een schoonheidssalon in Heist-op-den-Berg en is blij dat ze weer aan de slag kan. "Ik begin om 8u15 tot 18u, en op de planning staat gelaatsverzorging, pedicure, manicure, ontharingen, het is alles vandaag", vertelt Lut Lintermans aan Radio 2 Antwerpen. "Wij hadden iedereen zelf opgebeld en een afspraak gemaakt, omdat dat het eenvoudigst is. Nu staat heel de maand mei vol." En ze heeft er veel zin in. "Hopelijk is het derde keer, goede keer", lacht ze.