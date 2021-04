Waar kun je de Oscarwinnende films bekijken?

Enkele winnende films zijn nog niet legaal in ons land te zien. Die komen eerst in de bioscoop uit. Het gaat om "Promising young woman", "The father" en "Minari".

"Tenet" was in augustus al te zien in de bioscoopzalen. De film is al aan tweede leven begonnen via video on demand en is ook te zien via Telenet en Proximus. Beste internationale film "Drunk" (Another round) is ook al te bekijken via video on deman, maar die komt ook nog in de zalen. "Judas and the Black Messiah" zal vanaf 28 april aangeboden worden via video on demand en zal later ook te zien zijn via Telenet en Proximus.

Bekijk hier de trailer van "Promising young woman":