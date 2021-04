Zijn de Oscar-outfits "gaga" genoeg? Het Belgische modeteam achter Lady Gaga selecteert de voltreffers én de missers  

Regisseur Chloé Zhao schrijft geschiedenis. Als eerste vrouw van Aziatische afkomst - en tweede vrouw ooit - sleept ze de prijs voor beste regie in de wacht voor "Nomadland". Haar outfit krijgt minder lof: "Witte sneakers op de rode loper kunnen écht niet", vindt stylist Tom Eerebout. Al is het natuurlijk niet evident om de hele avond op stiletto's door te brengen.

"Schoenen worden trouwens nauwelijks opgemerkt, zelfs al zijn ze vijftien centimeter hoog", lacht designer Casper Werner. "Stylisten doen nog zó hard hun best om de hele outfit te laten passen, maar al te vaak gaan ze verloren onder een weelderige jurk." De gouden Crocs van sfeermaker dj Questlove hadden Eerebout en Werner dan wel weer héél graag onder een zoom zien verdwijnen.

De Amerikaanse actrice en zangeres Zendaya is voor beide heren wél een van de verrassingen van de avond, mede dankzij de wind die met haar fleurige zoom speelt. Ze kiest voor een kanariegeel kleed van Maison Valentino - mét bijbehorend mondmasker.

Opvallend weinig gasten kiezen voor matchende mondmaskers. Een gemiste kans

"Het is toch opvallend dat weinig gasten voor een mondmasker hebben gekozen", merkt Eerebout op. "Niet alleen uit gezondheidsoverwegingen, het is ook een gemiste fashionkans."

Bekijk in deze video hoe Zendaya mét mondmasker aankomt en lees daaronder verder:

De Britse soulzangeres Celeste Waite brengt wel een héél uitzonderlijk tasje mee voor de gelegenheid: haar handtas heeft de vorm van een hart. Een anatomisch correct hart, welteverstaan, mét diamanten. Werner vindt het alvast een leuke aanvulling op haar outfit: "Cool, zo’n accessoire dat meteen in het oog springt."

Verschillende sterren, waaronder acteur Leslie Odom Jr. en zangeres Andra Day, hullen zich in het goud op de rode loper. Toch blijft alleen genomineerde actrice Carey Mulligan Werner bij. Mulligan draagt een tweedelige goud-oranje jurk van Valentino die haar teint perfect complementeert. "Een van de voltreffers van de avond!"

Toen deze jurk op de catwalk verscheen, veranderde de energie in de kamer

Voor Eerebout mocht haar outfit trouwens gerust driedelig zijn: "Jammer dat ze de handschoenen die het model wél droeg op de catwalk heeft weggelaten." De meeste stukken op de rode loper passeren namelijk eerst de revue tijdens andere modeshows: "Toen deze jurk op de catwalk verscheen, veranderde de energie in de kamer. Dan besef je meteen: voor dit ontwerp ga ik moeten vechten."

Als man is opvallen op de rode loper minder evident, maar je kan moeilijk naast het knalroze pak van acteur Colman Domingo kijken. Helemaal overtuigd zijn de modespecialisten niet. "Toch straalt Domingo zelfvertrouwen uit", merkt Werner op. "Het is opvallend en gedurfd, en brengt wat kleur in de toch vrij brave keuzes van vele anderen."

Ook al verrast acteur Brad Pitt niemand meer met zijn klassieke maatpakken, toch schiet hij keer op keer in de roos, vinden zowel Erebout als Werner. "Oscars en black tie, soms moet dat niet meer zijn. Dat heeft Pitt heel goed begrepen."

Martin Desmond Roe en Travon Free besluiten in matchende maatpakken naar de rode loper te trekken. Ze zijn de regisseurs van de awardwinnende kortfilm over politiegeweld "Two distant strangers", en dat blijkt ook uit hun kledingkeuze: aan de binnenkant van hun kostuumvesten lieten ze de namen borduren van slachtoffers van politiegeweld. Daunte Wright, de zwarte Amerikaan die onlangs om het leven kwam, werd op het laatste nippertje toegevoegd. Los van de krachtige politieke boodschap, vinden zowel Werner als Eerebout de zwart-gele kleurencombinatie en de schoenen van het duo allerminst geslaagd.

Zangeres H.E.R. kan Werner niet overtuigen met haar kobaltblauwe jurk: "Been there, done that!" Ook Eerebout wordt er niet warm van: "Voor mij past deze jurk niet bij de Oscars, al zou dit bij de Grammy's wél kunnen." Hij merkt daarbij op dat bekendheden liever in tijdloze outfits op de Oscars verschijnen: "Als je kans maakt op een prijs, dan wil je niet dat je jurk of pak gebonden is aan een bepaalde trend of een tijdstip. Want eenmaal je met zo'n beeldje poseert, wordt dat symbool voor je hele carrière. Daarom spelen sommigen het liever op veilig."

Het rode gewaad van Amanda Seyfried doet Casper Werner nostalgisch wegdromen over de gouden dagen van Hollywood. "Een juiste keuze voor een genomineerde actrice. Haar jurk straalt de Oscars uit voor mij, en rood staat haar bovendien uitstekend." Eerebout kan zich daarin vinden: "Het is geen revolutionaire look, maar wel een klassieker. Haar donkerbordeaux lippen en oogschaduw vullen elkaar prachtig aan." Werner voegt toe dat hij de schoenen van Seyfried had gekozen, maar die blijven bedekt onder al dat rood.

"Ze ziet er altijd piekfijn uit op de rode loper, maar de vederrok van Laura Dern is best wel gedurfd", vindt Werner. "En toch vind ik haar outfit de leukste van de avond", vertelt Eerebout. "Witte veren, haar uitstraling... Hollywoodmagie! Dat missen veel outfits vanavond helaas, terwijl mensen in deze tijden net snákken naar wat glamour."

De kledingkeuze van de 74-jarige actrice Glenn Close kan Werner absoluut niet bekoren: "Ook de handschoenen vind ik verschrikkelijk!" Eerebout is genuanceerder: "Een voltreffer is het niet, maar haar kledijkeuze weerspiegelt haar persoonlijkheid. Ze is een iconische, speelse vrouw." De aanwezigen in de zaal zijn trouwens nog maar eens getuige van die speelsheid: tijdens de uitreiking slaat Close plots aan het twerken.

Bekijk deze video waarin Glenn Close de show steelt en lees daaronder verder:

Last but not least verdient ook Alan S. Kim een eervolle vermelding. De kindacteur veroverde de harten van filmliefhebbers wereldwijd met zijn rol in "Minari" en werd zelfs genomineerd voor een BAFTA, iets wat weinig zevenjarigen hem nadoen. "Al heel het awardseizoen steelt hij ook op de rode loper de show", lacht Eerebout. "De voetbalsok is een leuke noot. En die korte broek stáát hem, al zou ik het een volwassen man nooit vergeven om zo op de Oscars te verschijnen."