Honderden mensen uit overvolle trein gehaald in Sint-Truiden: "Die trein zit elke zondag vol"

De zoon van Yoeri Vissers uit Borgloon zat zondagavond op de bewuste trein en reageert misnoegd bij Radio 2 Limburg. De student neemt vaak die trein en merkte op dat de coronamaatregelen wel goed opgevolgd worden, behalve op de trein. "Op zondagavond zit die trein richting kust al van in Alken overvol, en dan moeten de stations van Leuven en Brussel nog komen. Het is al van in Alken rechtstaan", zegt Yoeri. "De overvolle trein is dan stilgezet in Sint-Truiden in afwachting van de veiligheidsdiensten. De reizigers wisten niet waarom. Mensen moesten blijven zitten rechtstaan en wachten en bijna een half uur later werd de trein volledig ontruimd."

De zoon van Yoeri meldt al maanden dat reizigers in Limburg in overvolle treinen zitten: "Overal moeten de coronamaatregelen gevolgd worden, behalve op de treinen. Want die zitten overvol. Dat is de frustratie. En dan mist men verder alle andere aansluitingen."