Politiehond bijt man bij ontruiming Sluispark in Leuven

Politiewoordvoerder Marc Vranckx geeft toelichting bij de tussenkomst: "Als we het park ontruimen gebeurt dat meestal zonder incidenten. Maar er zijn altijd mensen die beginnen discussiëren of die dronken zijn. De betrokken man zwaaide daarbij ook nog met zijn armen. Daarop heeft onze hond uitgehaald en hem een lichte beet in de pols gegeven. "

"Gevallen als deze komen af en toe voor, maar over het algemeen verlopen de ontruimingen rustig. Iedereen kent nu wel de regels, maar af en toe heb je toch mensen die denken dat ze het beter weten. En voor je het weet loopt een discussie met een dronken man al eens uit de hand. We betreuren dat dit nog altijd gebeurt. Maar gelukkig gaat het over een kleine minderheid", besluit de politiewoordvoerder.