PS en MR verwerpen snellere versoepeling in Vlaanderen

Eerst even terug naar gisteren: Vlaams minister-president Jan Jambon in ons tv-programma "De zevende dag" dat de politiek zich op een bepaald moment zal moeten buigen over het verschil in vaccinatiegraad in Vlaanderen enerzijds en in Wallonië en Brussel anderzijds, zeker als het gaat over het beslissen over verdere versoepelingen. "Als die spreidstand groter wordt, zal dat een element worden waar we beslissingen over gaan moeten nemen", aldus Jambon.

Bekijk hier het fragment waarin Jambon dit poneert en lees verder onder de video: