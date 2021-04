Rapport Human Rights Watch: "Israël doet aan apartheid tegenover de Palestijnen"

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vertrekt voor haar onderzoek van de erkende definities van apartheid. Dat is een term die oorsponkelijk "afzondering" betekende, maar evolueerde voor een politiek systeem van onderdrukking door een ethnische of raciale groep.



"De term werd gebruikt door het Zuid-Afrikaanse regime dat apartheid toepaste tussen 1948 en 1994, toen de apartheid werd afgeschaft in Zuid-Afrika. Het ging concreet om de jarenlange onderdrukking van zwarte Zuid-Afrikanen door een deel van de blanke of witte Zuid-Afrikanen", schrijft HRW.

Israëlische nederzetting Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Human Rights Watch ziet erg veel gelijkenissen. Ook in de relaties tussen Israël en de Palestijnen gaat om één etnische of raciale groep die zijn dominantie ten alle koste wil houden ten opzicht van andere etnische of raciale groep. Volgens HRW doet "de Israëlische regering aan systematische oppressie en ontneemt het de Palestijnen fundamentele rechten". Met andere woorden, de ene burger is niet gelijk aan de andere burger voor de Israëlische regering, aldus HRW.

Israëlische inwoners van nederzettingen kunnen eigen afgescheiden wegen gebruiken. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

HRW geeft verschillende voorbeelden: in Oost-Jeruzalem voert de Israëlische regering een beleid om het Palestijnen het daar administratief -door allerlei regeltjes- en juridisch onmogelijk te maken om te leven, terwijl het net Israëlische en Joodse inwoners en nederzettingen zal steunen op alle mogelijke manieren. Dat doet de Israëlische regering onder meer door Palestijns land soms illegaal in te nemen en het strippen van rechten van de Palestijnen. Op basis van hun afkomst hebben ze minder recht op wonen, beweging of werk. Conclusie, volgens Human Rights Watch: "de Israëlische regering doet aan apartheid".

Term apartheid belangrijk voor juridische strijd tegen Israël

"In het grootste deel van het Palestijnse gebied is Israël de enige regerende macht, naast een beperkt Palestijns zelfbestuur. In deze Palestijnse gebieden geven de Israëlische autoriteiten methodisch voorrechten aan Joodse Israëli's en discrimineren ze Palestijnen. Wetten, beleid en verklaringen van vooraanstaande Israëlische functionarissen maken duidelijk dat het doel om de Joods-Israëlische controle over demografie, politieke macht en land te behouden."

Palestijnse demonstraten vluchten voor traangas van het Israëlische leger Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Door de Israelische regering te beschuldigen van apartheid wil HRW het pad effenen voor een juridische strijd tegen de Israëlische regering. Want zo zegt HRW, "het internationaal strafrecht erkent twee misdaden tegen de mensheid specifiek voor situaties van systematische discriminatie en onderdrukking: apartheid en vervolging". Op die manier zullen mensenrechtenorganisaties proberen om de Israëlische staat juridisch te dwingen om zijn beleid tegenover de Palestijnen te veranderen. Tegelijk wil HRW Europa en de VS dwingen om diplomatiek of economisch de druk op te voeren tegenover de Israëlische regering.



De Israëlische regering reageerde niet op vragen van HRW over het rapport.