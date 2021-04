Sihame El Kaouakibi hekelt "eenzijdige" beslissing van stad Antwerpen: "Nu is mijn vechtlust op"  

Die doorlichting bracht aan het licht dat er mogelijk een half miljoen aan stedelijke subsidies zou verdwenen zijn naar privévennootschappen van El Kaouakibi. De stad had daarop Let's Go Urban in gebreke gesteld en een week de tijd gegeven om een antwoord te geven.

Dat antwoord kwam er alleen van de voorlopig bewindvoerster, die de dagelijkse werking van de vzw heeft overgenomen en onderzocht heeft of er sprake is van financiële onregelmatigheden. Zij bevestigde de kritische audit. De stad stopt nu elke samenwerking met Let's Go Urban, de vzw zal daardoor ophouden te bestaan wegens geen geld meer.