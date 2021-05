Beluister: Red Flame Tessa Wullaert fietst op de Dender in Denderleeuw: "Trainer zal blij zijn met deze recuptraining"

The Outsider, die onder meer op de Dender en in de Vlaamse Ardennen buitenactiviteiten en teambuildings organiseert, komt met een nieuwe ervaring voor mensen die van fietsen, water en natuur houden: riverbiken. Met een fiets die op een SUP (Stand Up Paddle) gemonteerd is, kun je al fietsend de Dender verkennen. De riverbikes worden onder water aangestuurd met een schroef die je zo door het water laten varen.

Red Flame Tessa Wullaert kwam met veel plezier en enkele vrienden de riverbike infietsen. Beluister hieronder wat ze ervan vond: