Rond openluchttheater op Scheldekaaien: "Magische plek om coronaveilig te genieten van theater"

Vanaf 8 mei mogen opnieuw openluchtvoorstellingen plaatsvinden voor maximaal 50 personen, daarvoor zette het Overlegcomité vrijdag het licht op groen. Goed nieuws ook voor De Carrousel, een openluchttheater dat sinds kort op de Scheldekaaien staat aan Nieuw Zuid. "Het is een rond theater met in het midden een rond podium dat heel zachtjes ronddraait", legt acteur Johan Petit van het MartHa!tentatief uit op Radio 2 Antwerpen. "Daarrond zijn drie verdiepingen met hokjes waarin toeschouwers per twee zitten, afgescheiden van de anderen. 's Avonds zie je de zon in de Schelde zakken terwijl je coronaveilig geniet van theater, muziek of dans."

(Beluister het gesprek en lees hieronder verder.)