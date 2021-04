Russische gerecht verbiedt organisaties van dissident Navalny om nog protest of kritiek te uiten

Later zou een rechtbank zich moeten uitspreken of de groep bestempeld wordt als "een extremistische groepering" en dan volgt waarschijnlijk de officiële ontbinding. In afwachting is het verbod op activiteiten nu al van kracht. De organisatie meldt nu al dat ze niet langer informatie zal verspreiden op sociale media.

Volgens het gerecht is de organisatie een "bedreiging voor de stabiliteit", "roept ze op tot onrust en poogt ze minderjarigen te verwikkelen in onwettige activiteiten". De organisaties zouden ook in opdracht van buitenlandse mogendheden werken.

De organisatie waarvan sprake is al een tiental jaar actief en heeft tal van corruptieschandalen in Rusland aan de kaak gesteld. Aleksej Navalny zelf zit intussen een gevangenisstraf uit. Hij zou er slecht aan toe zijn en heeft een hongerstaking stopgezet uit vrees voor zijn gezondheid. Navalny overleefde vorig jaar een aanslag met het zenuwgif novitsjok. Hij werd met succes behandeld in een ziekenhuis in Duitsland, maar werd meteen opgepakt nadat hij teruggekeerd was naar Rusland.