Stad Mechelen organiseert bevraging rond nood aan fietsenstallingen

Net zoals in vele andere steden verplaatsen zich, ook in Mechelen, almaar meer mensen met de fiets. "We promoten dat ook heel erg, zegt Mechels schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (VoorMechelen). "We zien ook dat er veel verschillende modellen rondrijden, soms ook erg dure. We beseffen dat er een grotere vraag is naar (ondergrondse en mogelijk ook bewaakte) fietsenstallingen, beschut tegen regen en wind", zegt de schepen.

"We denken er momenteel aan om proefproject te doen aan de ondergrondse parking aan de Grote Markt. Maar daarvoor willen we weten wat de fietsers zelf precies willen. Welke faciliteiten zo'n fietsenstalling moet hebben. Hoeveel de fietsers ervoor willen betalen enz."

De stad organiseert de enquête samen met de Fietsersbond. Ze telt zo'n 17 vragen en je kan ze hier anoniem invullen. De bevraging loopt twee weken.