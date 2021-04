Testevent met 50 bezoekers in theaterzaal KVS Brussel moet weg vrijmaken naar veilige heropening cultuursector

Kan je coronaveilig voorstellingen bijwonen in het theater? Michael De Cock, artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel is er al langer van overtuigd. Hij verklaarde eerder dat hij een voorstelling zou organiseren op 26 april, of de regels dat nu toelieten of niet. Uiteindelijk is van die voorstelling een test-evenement gemaakt. Vijftig "gelukkigen" wonen de voorstelling "Jonathan" bij, binnen in de zaal, maar dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden.