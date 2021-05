Vrijwilligers plukken 100.000 tulpen voor zorgpersoneel en districtbewoners Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Heel wat leerlingen en leerkachten van tuinbouwschool PITO zetten zich dit jaar in voor de tulpenpluk in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. "Ze kijken er enorm naar uit om mee te helpen plukken" vertelde leraar Wim Voet in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen. "Op die manier kunnen ze nog eens praktijkervaring opdoen buiten de schoolmuren".