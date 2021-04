Twitter verwijderde tweets die kritisch waren voor het coronabeleid van de Indiase regering

De coronacrisis woedt nu in alle hevigheid in India, meer dan waar ook. Had het land de eerste golf nog relatief opgevangen, dan is er nu eerder sprake van paniek in de ziekenhuizen. Die kunnen de toestroom van zieken niet langer aan en sturen mensen weg. Anderen sterven voor de deur. Met een recordaantal van 352.000 besmettingen per dag kan de situatie enkel nog erger worden. (Lees verder onder de foto).