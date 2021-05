Vandalen stichten brand in Doel

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar moest wel nog een tijdje nablussen. Omdat er verschillende brandhaarden waren gaat de politie er van uit dat het vuur werd aangestoken. Getuigen zagen en hoorden ook meerdere personen wegvluchten in de velden.

De politie zette de grote middelen in om de daders op te sporen. Er kwamen zelfs een helikopter en een speurhond aan te pas. Afgelopen week nog riep de burgemeester van Beveren op om, zeker in het weekend, weg te blijven uit het dorp omdat het er bij mooi weer een overrompeling is.