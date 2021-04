Vlaming, herbergier én burgemeester in Engeland in de 15e eeuw: maak kennis met Jan Wetter

"Veel weten we niet over Wetter", vertelt Lambert aan VRT NWS. "Over zijn carrière in Engeland zijn meer details bekend, maar over zijn tijd in het graafschap Vlaanderen is de informatie schaars. In bronnen in Engeland staat hij als fleming vermeld. Hoewel dat soms een parapluterm was voor iedereen uit de Nederlanden, zijn we in deze zeker van zijn herkomst. Was hij in het hertogdom Brabant of het graafschap Holland geboren, dan had daar een andere term gestaan."