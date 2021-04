Von der Leyen zichtbaar verontwaardigd in parlement na "stoelincident": "Zo behandeld omdat ik een vrouw ben"

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft maandag in het Europees Parlement met een persoonlijke boodschap gereageerd op haar behandeling door de Turkse president Erdogan eerder deze maand in Ankara. Erdogan had maar 1 stoel ter beschikking gesteld voor bezoek, hoewel hij Ursula von der Leyen én Charles Michel over de vloer had.