Vooruit Blankenberge zegt het vertrouwen in burgemeester Dumery op: "Dictatoriale manier van leidinggeven"

In Blankenberge is er politieke hoogspanning. Meerderheidspartij Vooruit zegt het vertrouwen op in N-VA-burgemeester Daphné Dumery. Vooruit verwijt haar dat ze zich als een dictator gedraagt. De voorzitter van Vooruit Blankenberge zegt dat de burgemeester sinds het begin van de coronacrisis bevoegdheden afnam van Vooruit-schepen Annie De Pauw. Het gaat over het OCMW en het woonzorgcentrum.